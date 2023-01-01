اتحاد القدم يفرض عقوبات قاسية على شباب الظاهرية

القدس المحتلة / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن عقوباته المتعلقة بأحداث الشغب التي جرت بعد نهاية لقاء شباب الظاهرية أمام ترجي واد النيص (0-1), ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من دوري المحترفين بالضفة المحتلة.



وفرض اتحاد القدم غرامة مالية على نادي شباب الظاهرية 2500 دينار, بجانب إيقاف لاعبه أحمد زريقي عامين وكذلك الإداري عاطف جبارين وحرمانه من مرافقة الفريقين لذات المدة.



كما أوقف الحارس نعيم أبو عكر من الظاهرية مباراة واحدة, بالإضافة لغرامة مالية 500 دينار على زميله طارق البطاط, دون نسيان حرمان الجماهير من مرافقة الفريق حتى نهاية الموسم, ونقل مباراته البيتية القادمة أمام هلال القدس.



يشار إلى أن الخسارة جعلت الظاهرية يتراجع للمركز الرابع برصيد 39 نقطة, بفارق 4 نقاط خلف الثنائي جبل المكبر وهلال القدس, ونقطة خلف شباب الخليل.