  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

اتحاد القدم يفرض عقوبات قاسية على شباب الظاهرية

الأربعاء 15 فبراير 2023 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد القدم يفرض عقوبات قاسية على شباب الظاهرية



القدس المحتلة / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن عقوباته المتعلقة بأحداث الشغب التي جرت بعد نهاية لقاء شباب الظاهرية أمام ترجي واد النيص (0-1), ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من دوري المحترفين بالضفة المحتلة.

وفرض اتحاد القدم غرامة مالية على نادي شباب الظاهرية 2500 دينار, بجانب إيقاف لاعبه أحمد زريقي عامين وكذلك الإداري عاطف جبارين وحرمانه من مرافقة الفريقين لذات المدة.

كما أوقف الحارس نعيم أبو عكر من الظاهرية مباراة واحدة, بالإضافة لغرامة مالية 500 دينار على زميله طارق البطاط, دون نسيان حرمان الجماهير من مرافقة الفريق حتى نهاية الموسم, ونقل مباراته البيتية القادمة أمام هلال القدس.

يشار إلى أن الخسارة جعلت الظاهرية يتراجع للمركز الرابع برصيد 39 نقطة, بفارق 4 نقاط خلف الثنائي جبل المكبر وهلال القدس, ونقطة خلف شباب الخليل.

#اتحاد القدم #شباب الظاهرية #ترجي واد النيص #دوري المحترفين

الأكثر قراءة اليوم

تسجيل أول ظهور لسمكة جديدة في بحر غزة

بن غفير يرد على "الانزعاج الغربي" تجاه الاستيطان الإسرائيلي

قناة تركية: منقذ صيني أعلن إسلامه بعد إخراجه مصحفا من تحت الأنقاض (صور

الاقتصاد بغزة تحدد قيمة المشتريات بالتقسيط

أسعار صرف العملات

"الجهاد": لن نترك الأسرى وحدهم في المواجهة

خلافات حادة بين بن غفير وشبتاي

الأخبار الرئيسية

تقدير إسرائيلي : تصرفات "بن غفير" ستجر إسرائيل لاتساع موجة العمليات

"هآرتس" تكشف عن مخطط سموتريتش ضد الفلسطينيين ومخطه الاستيطاني

يديعوت : الشهداء الفلسطينيين تحولوا لمصدر إلهام لشبان الضفة وأبرزهم هؤلاء ..

اليوم الثاني للعصيان: الأسرى يوسعون خطواتهم الاحتجاجية ضد إجراءات "بن غفير"

"إسرائيل" تنقل رسالة إلى واشنطن بشأن المستوطنات.. والسلطة تتحرك

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم