فيديو.. انتصارات لـ"الزعيم" والنصيرات وتعادل الصداقة مع "الحوانين" في الممتازة

غزة / سما /

حافظ شباب رفح على فرص منافسته على لقب الدوري الممتاز بعد فوزه الصعب على شباب خانيونس (1-0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب رفح ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من البطولة.

سجل هدف المباراة الوحيد، محمد أبو هاشم (35)، ليحافظ شباب رفح على الفوز ويضع شباب خانيونس في أزمة شديدة في معاناة وحسابات الهبوط قبل 4 جولات على النهاية.

الفوز رفع رصيد شباب رفح إلى 39 نقطة في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن جاره الخدمات، فيما تحمد رصيد شباب خانيونس عند 16 نقطة في المركز العاشر.

اتحاد خانيونس (0-1) خدمات النصيرات

انتعش خدمات النصيرات بالفوز الذي حققه على اتحاد خانيونس بهدف نظيف سجله عيد العكاوي (17) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب خانيونس

الفوز أعاد الأمل للنصيرات من أجل تفادي الهبوط بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما بقي اتحاد خانيونس في المركز الرابع وتجمد رصيده عند 25 نقطة.

الصداقة (0-0) اتحاد بيت حانون

واكتفى الصداقة واتحاد بيت حانون للتعادل السلبي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فلسطين.

ولم تكن النقطة كافية لبيت حانون الساعي عن تصحيح المسار والخروج من أزمة وصراع وحسابات الهبوط، حيث رفع بيت حانون رصيده إلى 18 نقطة في النركز التاسع، فيما رفع الصداقة رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس.

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