مدرب جديد لفريق كرة القدم الأول في خدمات رفح

غزة / سما /

كشف نادي خدمات رفح، أمس الثلاثاء، عن تعيين مدرباً جديداً لفريق كرة القدم الأول في النادي.

وقرر مجلس إدارة خدمات رفح، تعيين اللاعب محمود النيرب، مساعداً للمدير الفني للفريق إسلام أبو عريضة، فيما تبقى من مباريات في عمر دوري الدرجة الممتازة.

ويأتي تعيين النيرب، في هذا المنصب، بعد رفض الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، تسجيل اللاعب على قيود النادي، للعب في دوري الممتازة الغزي.

وكان اتحاد الكرة بغزة، رفض تسجيل محمود النيرب على قيود خدمات رفح، بعد إنهاء ارتباطه بنادي شباب الظاهرية، بدعوى تغيير القانون وقرب نهاية بطولة الدوري.