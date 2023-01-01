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مبابي يعلق على خسارة باريس من البايرن

الأربعاء 15 فبراير 2023 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مبابي يعلق على خسارة باريس من البايرن



وكالات / سما /

علق النجم الفرنسي كيليان مبابي على خسارة فريقه، باريس سان جيرمان الفرنسي، على يد بايرن ميونخ الألماني، في ملعب حديقة الامراء، مساء أمس الثلاثاء، بهدف دون رد، في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال أوروبا.

وشارك مبابي كبديل في الشوط الثاني من المباراة، وسجل هدفين لمصلحة فريقه، لكن الحكم ألغى كليهما بسبب التسلل، ليؤجل كيليان ورفاقه عملية هز الشباك لمباراة الإياب في أليانز أرينا.

وقال مبابي في تصريحات صحفية عقب اللقاء” يجب أن تبقى نهاية المباراة في ذهننا، البايرن له الأفضلية الآن قبل لقاء الإياب، ولكن رأينا كيف عقدنا عليهم الأمور في الدقائق الأخيرة من اللقاء، ولكي نقلب الطاولة عليهم يجب أن يكون كل لاعبينا في أتم الجاهزية”.

وأضاف كيليان “علينا العمل على الفوز أمام البايرن في ميدانه والتأهل، عودتي من الإصابة كانت معقدة، شيء غير متوقع، لم يكن من المفترض أن ألعب، أردت مساعدة زملائي، حاولنا بكل الطرق، ونعمل ليلاً ونهاراً من أجل الحصول على أفضل النتائج”.

واستطرد اللاعب” لم أتمكن من فعل أكثر مما فعلته اليوم، أرغب دوماً في اللعب ولكن في بعض الأحيان يجب أن تكون راضياً عن الدور الذي تحصل عليه”.

وعن مباراة العودة قال” رأينا كيف يكون الحال عندما ننافس ونلعب للأمام ونلعب كرة هجومية، لم يكن الخصم يشعر بالراحة أبداً، إلغاء هدفي؟ هذه هي كرة القدم الجديدة، هناك الفار، وإن كان هناك تسلل فلا داعي للقلق، ويجب أن ننظر للإيجابيات من مباراة اليوم، والذهاب هناك في ميونخ من أجل التأهل، وهناك مجال لفعل ذلك بالفعل”.

#كيليان مبابي #بايرن ميونخ #باريس سان جيرمان #دوري أبطال أوروبا

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