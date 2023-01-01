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فيديو.. بايرن ميونخ يُسقط باريس على أرضه في دوري الأبطال

الأربعاء 15 فبراير 2023 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. بايرن ميونخ يُسقط باريس على أرضه في دوري الأبطال



وكالات / سما /

نجح فريق بايرن ميونخ في العودة من أرض مُنافسه باريس سان جيرمان بفوزٍ ثمين بنتيجة 1-0، وذلك في إطار ذهاب دور الـ 16 من مُسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب حديقة الأمراء قد بدأ عن طريق النجم الفرنسي كينجسلي كومان في الدقيقة 53 بعد ترجمته عرضية رائعة من زميله الكندي ألفونسو ديفيز.

واضطر مُدرب الباريسيين كريستوف جالتييه لإشراك نجمه العائد من الإصابة كيليان مبابي لمُحاولة تفادي الهزيمة.

ونجح مبابي في تشكيل الخطورة الأكبر على المرمى البافاري بعد انطلاقةٍ رائعة وانفرادٍ بالحارس سومر، ولكن اللمسة الأخيرة فشلت في مُغالطة الحارس السويسري في الدقيقة 73.

وعادت الكرة من جديد لمبابي بعد تصدٍ من سومر فأسكنها الشباك، ولكن الهدف لم يُحتسب بسبب استفادة النجم الفرنسي من حالة تسلل.

وسجل مبابي من جديد بعد هجمة رائعة قادها بنفسه في الدقيقة 83، ولكن الحكم قرر إلغاء الهدف بسبب التسلل على الظهير نونو مينديز في لعبة الهدف.

وشهدت الدقائق الأخيرة طرد بنجامين بافارد ظهير البايرن بعد تلقيه الإنذار الثاني بعد خشونة واضحة على ميسي.

وقطع بايرن ميونخ أكثر من نصف الطريق نحو ربع النهائي، وسيلتقي الفريقان في جولة الإياب على أرض ملعب أليانز ميونخ يوم 8 مارس.

#بايرن ميونخ #باريس سان جيرمان #دوري أبطال أوروبا

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