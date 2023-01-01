لأول مرة منذ سنوات.. وزير الخارجية الأردني يزور سوريا

رام الله / سما /

وصل وزير الخارجية الأردني ، اليوم (الأربعاء) ، إلى دمشق ، في أول زيارة له إلى سوريا منذ بداية الحرب

ويبحث الصفدي خلال الزيارتين الأوضاع الإنسانية والاحتياجات الإغاثية التي يحتاجها البلدان، إذ تستمر المملكة في إرسال المساعدات إلى البلدين الشقيقين تنفيذاً لتوجيهات الملك عبد الله الثاني.

وترسل المملكة، الأربعاء، طائرة مساعدات إلى تركيا وطائرة مساعدات إلى سوريا التي تتواصل المساعدات البرية من الأردن إليها.

وسير الأردن قبل يومين ثاني القوافل البرية إلى الجمهورية السورية تضم 14 شاحنة، 4 منها محملة بالأدوية والمساعدات الطبية، و10 تحمل مواد إغاثة وطرود غذائية ومستلزمات أطفال ونساء وخيام ومياه صحية.

كما سير الأردن 5 طائرات إغاثة إلى سوريا وتركيا محملة بمعدات إنقاذ وخيم ومواد لوجستية وطبية ومساعدات إغاثية وغذائية ومنقذين أردنيين من فريق البحث والإنقاذ الدولي، وأطباء من الخدمات الطبية الملكية.