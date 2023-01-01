فيديو.. ميلان ينتزع فوزاً شاقاً من أنياب توتنهام

انتزع فريق ميلان الإيطالي فوزاً شاقاً من أنياب ضيفه الإنجليزي، توتنهام هوتسبير، بهدف دون مقابل، مساء أمس الثلاثاء، في ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري ابطال أوروبا.

واستقبل النادي اللومباردي ضيفه الإنجليزي في ملعب سان سيرو، قبل أن يرد له الزيارة في مباراة الإياب، لتحديد المتأهل إلى دور الثمانية من المسابقة الأعرق أوروبياً.

الروسونيري دخل في أجواء اللقاء سريعاً، بهدف عن طريق إبراهيم دياز، بعدما تابع الكرة العائدة من حارس الضيوف، عند الدقيقة السابعة، ليسجل هدفاً وزنه من ذهب أمام رجال المدرب أنطونيو كونتي، الذي حظى بتحية حارة من الجماهير في سان سيرو قبيل بداية اللقاء.

وحاول الميلان مضاعفة النتيجة في بقية دقائق الشوط الأول، وسط محاولات من رفاق هاري كين للوصول للشباك المحلية، دون أن ينجح أي من الطرفين في الوصول لمبتغاه.

وعقب الاستراحة، كرر كل فريق محاولاته على المرميين، لكن المحصلة لم تكن مختلفة عما حدث بعد هدف الإسباني دياز، ليحقق فريق المدرب ستيفانو بيولي فوزه الثاني توالياً في كل المسابقات، بعد سلسلة من الهزائم محلياً.