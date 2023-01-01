10 لاعبين يخالفون قرار تشافي في برشلونة

وكالات / سما /

قال تقرير صحفي إسباني، إن 10 من لاعبي نادي برشلونة، خالفوا قرار المدير الفني للفريق، تشافي هيرنانديز، أمس الثلاثاء.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تشافي هيرنانديز منح اللاعبين، إجازة اليوم من خوض التدريبات، ورغم ذلك ذهب 10 لاعبين إلى المدينة الرياضية.



ويخص الأمر، جوردي ألبا، سيرجي روبيرتو، فيران توريس، إريك جارسيا، أنسو فاتي، جافي، بالدي، بابلو توري، من أجل الاستعداد لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي.



وتوجه الثنائي المصاب سيرجيو بوسكيتس وعثمان ديمبلي، إلى صالة الألعاب الرياضية، من أجل مواصلة عملية التعافي، على الرغم من استبعادهما من مباراة المانيو.



ومن المقرر عودة البارسا للتدريبات، غدا الأربعاء، في تمام الساعة 11 صباحا بتوقيت مدريد، ويظهر بعدها تشافي في مؤتمر صحفي للحديث عن اللقاء المرتقب ضد مانشستر يونايتد.