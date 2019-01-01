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رودريجو: اتفقت مع برشلونة ووقعت لريال مدريد

الأربعاء 15 فبراير 2023 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رودريجو: اتفقت مع برشلونة ووقعت لريال مدريد



وكالات / سما /

كشف رودريجو جويس مهاجم ريال مدريد، عن مفاجأة حول وجود اتفاق كامل بينه وبين برشلونة، قبل الانضمام لصفوف الميرنجي.

وقال رودريجو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "كان لدي قميصان، أحدهما خاص ببرشلونة، والآخر من ريال مدريد، وكان عليّ الاختيار".

وأضاف: "كان الأمر سهلاً للغاية بالنسبة لي، لكنني اتفقت بالفعل مع برشلونة على كل شيء.. أما المفاجأة عندما علمت برغبة ريال مدريد في التوقيع معي، حيث كانت من أفضل لحظات حياتي".

وأشارت الصحيفة، التي تميل للجانب الكتالوني، أن سبب تفوق ريال مدريد في تلك الصفقة، أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، وضع مكافأة قدرها 8 ملايين يورو، بجانب 8 ملايين أخرى لوكلاء اللاعب، وهو ما رفضه برشلونة وخرج من السباق.

وانضم رودريجو لصفوف ريال مدريد في صيف 2019، قادمًا من سانتوس البرازيلي.

#ريال مدريد #رودريجو #برشلونة

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