أبرز عناوين الصحف الاسرائيلية

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء.
* "يديعوت احرونوت":
- رؤساء البنوك خلال لقاء وزير المالية: الانقلاب على القضاء يشكل خطرا على الاقتصاد
- قاضٍ سابق في المحكمة العليا البروفسور اليكين روبينشتين: هذا ليس اصلاحا وانما دكتاتورية
- هرتسوغ يلتقي مع رؤساء المعارضة لإيجاد حل وسط للانقلاب على القضاء
- الهيئة العامة في الكنيست ستصوت على قانون درعي 2 الذي سيجيز له العودة الى الوزارة
- المستشار القانوني للجنة القانون والدستور: مثل هذا الأمر (قانون درعي) لم يحدث في أي دولة في العالم
- سيتم التصويت على قانون سحب الجنسية والإقامة وابعاد عائلات منفذي العمليات
- الليكود يقدم شكوى ضد رئيس الحكومة السابق أولمرت لدعوته الى العصيان المدني
- أولاد صغار ينفذون العمليات في القدس بسبب "مواقع التواصل"
- التنديد العالمي بشرعنة البؤر الاستيطانية لا يؤثر على الحكومة: كتلة الصهيونية الدينية تعقد اجتماعها في بؤرة استيطانية
- سموتريش: سيتم إزالة القيود عن الاستيطان وسيتم بناء 9600 وحدة استيطانية
- وزير الخارجية التركي لنظيره الإسرائيلي: توسيع البناء الاستيطاني قد يضر بالعلاقات بين البلدين
* "معاريف":
- يبحثون عن الحل الوسط للتوصل للأزمة القضائية
- وزير القضاء السابق دان مريدور: الإصلاح القضائي خطة لمجموعة من المهووسين
- التنديد الدولي غير المسبوق بقرار الحكومة الإسرائيلية شرعنة البؤر الاستيطانية لم يؤثر على الصهيونية الدينية
- تحصين محطات الحافلات في القدس خوفا من العمليات
* "هآرتس":
- تحقيق صحفي دولي بمشاركة هآرتس حول مجموعة من الإسرائيليين الذي يخلقون الفوضى والتزوير ونشر الأخبار الكاذبة في دول عديدة بالعالم.
- خطة سموتريش في وزارة الأمن: منع البناء الفلسطيني في المنطقة (ج) ونقل الإدارة المدنية من الجيش الى مكتبه
- قسم اليهود في الشباك يجمع معلومات حول نشطاء اليسار الذين يعارضون سياسة نتنياهو اتجاه القضاء
- المحلل العسكري عموس هرئيل يكتب: نتنياهو فضل إرضاء سموتريش وبن غفير على إرضاء الولايات المتحدة
- افتتاحية الصحيفة: بن غفير استفزازي غير مسؤول ولا يملك المهارات وسيشعل المنطقة