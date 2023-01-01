أبرز عناوين الصحف الاسرائيلية

رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء.

* "يديعوت احرونوت":

- رؤساء البنوك خلال لقاء وزير المالية: الانقلاب على القضاء يشكل خطرا على الاقتصاد

- قاضٍ سابق في المحكمة العليا البروفسور اليكين روبينشتين: هذا ليس اصلاحا وانما دكتاتورية

- هرتسوغ يلتقي مع رؤساء المعارضة لإيجاد حل وسط للانقلاب على القضاء

- الهيئة العامة في الكنيست ستصوت على قانون درعي 2 الذي سيجيز له العودة الى الوزارة

- المستشار القانوني للجنة القانون والدستور: مثل هذا الأمر (قانون درعي) لم يحدث في أي دولة في العالم

- سيتم التصويت على قانون سحب الجنسية والإقامة وابعاد عائلات منفذي العمليات

- الليكود يقدم شكوى ضد رئيس الحكومة السابق أولمرت لدعوته الى العصيان المدني

- أولاد صغار ينفذون العمليات في القدس بسبب "مواقع التواصل"

- التنديد العالمي بشرعنة البؤر الاستيطانية لا يؤثر على الحكومة: كتلة الصهيونية الدينية تعقد اجتماعها في بؤرة استيطانية

- سموتريش: سيتم إزالة القيود عن الاستيطان وسيتم بناء 9600 وحدة استيطانية

- وزير الخارجية التركي لنظيره الإسرائيلي: توسيع البناء الاستيطاني قد يضر بالعلاقات بين البلدين

* "معاريف":

- يبحثون عن الحل الوسط للتوصل للأزمة القضائية

- وزير القضاء السابق دان مريدور: الإصلاح القضائي خطة لمجموعة من المهووسين

- التنديد الدولي غير المسبوق بقرار الحكومة الإسرائيلية شرعنة البؤر الاستيطانية لم يؤثر على الصهيونية الدينية

- تحصين محطات الحافلات في القدس خوفا من العمليات

* "هآرتس":

- تحقيق صحفي دولي بمشاركة هآرتس حول مجموعة من الإسرائيليين الذي يخلقون الفوضى والتزوير ونشر الأخبار الكاذبة في دول عديدة بالعالم.

- خطة سموتريش في وزارة الأمن: منع البناء الفلسطيني في المنطقة (ج) ونقل الإدارة المدنية من الجيش الى مكتبه

- قسم اليهود في الشباك يجمع معلومات حول نشطاء اليسار الذين يعارضون سياسة نتنياهو اتجاه القضاء

- المحلل العسكري عموس هرئيل يكتب: نتنياهو فضل إرضاء سموتريش وبن غفير على إرضاء الولايات المتحدة

- افتتاحية الصحيفة: بن غفير استفزازي غير مسؤول ولا يملك المهارات وسيشعل المنطقة