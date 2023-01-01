جيولوجي هولندي يتوقع زلزالا جديدا بقوة 6 درجات سيضرب وسط تركيا

وكالات

توقع الجيولوجي الهولندي Frank Hoogerbeets البالغ 54 سنة بان زلزالا جديدا، سيضرب وسط تركيا بقوة 6 درجات هذه المرة، وهو الذي تنبأ بالزلزال التركي-السوري قبل 3 أيام من وقوعه في 6 شباط الجاري.

فبعد 7 ساعات من وقوع زلزال بقوة 5.6 درجات في رومانيا أمس الثلاثاء، توقع فرانك هوغربيتس وقوع "هزة ارتدادية أقوى، ربما 6 درجات، قد تحدث بوسط تركيا أو حولها في الأيام المقبلة" وفقا لتغريدة كتبها مساء اليوم نفسه في حساب تويتري يخص "هيئة المسح الهندسي للنظام الشمسي" المعروفة هولنديا بأحرف SSGEOS اختصارا.

والهيئة هي مركز علمي ناشط بدراسة ومراقبة هندسة الأجرام السماوية ذات النشاط الزلزالي، وهوغربيتس يشغل فيها منصب الرئيس التنفيذي. إلا أنه لم يذكر شيئا بخصوص الهزة الارتدادية التي توقعها في حسابه التويتري الخاص، والذي أصبح مكتظا بأكثر من مليون و200 ألف متابع، بعد كان عددهم مئات قليلة قبل 10 أيام.

وكان الزلزال الروماني وقع الساعة 3:16 بعد الظهر، وشعر به سكان دول مجاورة، منها بلغاريا وصربيا، على حد ما نقلت الوكالات عما ذكره "المركز الأميركي للمسح الجيولوجي" بموقعه الالكتروني، وفيه أضاف أن أضرارا طفيفة لحقت بمبان وسيارات في رومانيا التي لم يتم تسجيل أي إصابات أو خسائر كبيرة فيها.