أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، والحياة الجديدة، والأيام) الصادرة، اليوم الأربعاء، خبر استشهاد كل من: الفتى محمود العايدي في مخيم الفارعة، جنوب طوباس، والشاب هارون أبو عرام من مسافر يطا، جنوب الخليل.
وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:
* "الحياة الجديدة":
- استشهاد الفتى محمود العايدي في مخيم الفارعة والشاب هارون أبو عرام من يطا
- الرئيس يستقبل وفدا برئاسة رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الليبي
- خطوات الأسرى النضالية تتسع اليوم بانضمام عدة سجون
- ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال المدمر في تركيا وسوريا إلى 100
- معرض «إحلال».. توثيق جديد يدين الاستعمار الاستيطاني على أراضي دولة فلسطين
- الاحتلال يستدعي سريّتي احتياط من "حرس الحدود" ويعتزم إقرار آلاف الوحدات الاستيطانية
- خمس دول غربية تعبر عن معارضتها القوية لخطط "شرعنة" وتوسيع المستوطنات
- اجتماع ثلاثي في بروكسل يبحث التطورات الميدانية في الأراضي الفلسطينية وسبل إحياء جهود السلام
- مشرعون أميركيون يهاجمون نتنياهو وخطة إضعاف القضاء
- السلطات الإسرائيلية تهدم أربعة منازل في عكا
* "الأيام":
- استشهاد فتى برصاص جنود الاحتلال خلال عملية اقتحام لمخيم الفارعة
- الحركة الأسيرة تصعّد احتجاجاتها اليوم في مواجهة إجراءات واعتداءات الاحتلال
- استشهاد شاب في مسافر يطا متأثراً بجراح أصيب بها قبل عامين
- حكومة نتنياهو بصدد المصادقة على بناء 9409 وحدات استيطانية جديدة
- انتشال جثامين عائلة من سكان رفح قضت في زلزال تركيا
- السلطات الإسرائيلية تهدم منازل أربع عائلات في عكا
- مسؤولون إسرائيليون يحذرون: تهديدات بن غفير ستزيد من وقوع العمليات
- الزلزال: الجهود تنتقل من الإنقاذ للإغاثة.. إيواء نحو 1.2 مليون شخص في تركيا
* "القدس":
- شهيدان في مخيم الفارعة ومسافر يطا
- إسرائيل بصدد المصادقة على بناء 9409 وحدات استيطانية في الضفة
- حصيلة ضحايا الزلزال تتجاوز 41 ألفاً
- 5 سجون تنضم اليوم إلى العصيان
- ارتفاع معدلات استهداف الأطفال الفلسطينيين من قبل الاحتلال
- بن غفير يدين سجن جندي اعتدى على مواطن في الخليل
- فتح تحقيق إسرائيلي ضد وجدي جبارين والشيخ صبري
- إسرائيل تستدعي سريّتي احتياط من "حرس الحدود"
- البنك الوطني يحقق أرباحاً تاريخيه للعام 2022 بنمو الأرباح العائدة للمساهمين بنسبة 100% عن العام 2021