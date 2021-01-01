رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، والحياة الجديدة، والأيام) الصادرة، اليوم الأربعاء، خبر استشهاد كل من: الفتى محمود العايدي في مخيم الفارعة، جنوب طوباس، والشاب هارون أبو عرام من مسافر يطا، جنوب الخليل.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- استشهاد الفتى محمود العايدي في مخيم الفارعة والشاب هارون أبو عرام من يطا

- الرئيس يستقبل وفدا برئاسة رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الليبي

- خطوات الأسرى النضالية تتسع اليوم بانضمام عدة سجون

- ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال المدمر في تركيا وسوريا إلى 100

- معرض «إحلال».. توثيق جديد يدين الاستعمار الاستيطاني على أراضي دولة فلسطين

- الاحتلال يستدعي سريّتي احتياط من "حرس الحدود" ويعتزم إقرار آلاف الوحدات الاستيطانية

- خمس دول غربية تعبر عن معارضتها القوية لخطط "شرعنة" وتوسيع المستوطنات

- اجتماع ثلاثي في بروكسل يبحث التطورات الميدانية في الأراضي الفلسطينية وسبل إحياء جهود السلام

- مشرعون أميركيون يهاجمون نتنياهو وخطة إضعاف القضاء

- السلطات الإسرائيلية تهدم أربعة منازل في عكا

* "الأيام":

- استشهاد فتى برصاص جنود الاحتلال خلال عملية اقتحام لمخيم الفارعة

- الحركة الأسيرة تصعّد احتجاجاتها اليوم في مواجهة إجراءات واعتداءات الاحتلال

- استشهاد شاب في مسافر يطا متأثراً بجراح أصيب بها قبل عامين

- حكومة نتنياهو بصدد المصادقة على بناء 9409 وحدات استيطانية جديدة

- انتشال جثامين عائلة من سكان رفح قضت في زلزال تركيا

- السلطات الإسرائيلية تهدم منازل أربع عائلات في عكا

- مسؤولون إسرائيليون يحذرون: تهديدات بن غفير ستزيد من وقوع العمليات

- الزلزال: الجهود تنتقل من الإنقاذ للإغاثة.. إيواء نحو 1.2 مليون شخص في تركيا

* "القدس":

- شهيدان في مخيم الفارعة ومسافر يطا

- إسرائيل بصدد المصادقة على بناء 9409 وحدات استيطانية في الضفة

- حصيلة ضحايا الزلزال تتجاوز 41 ألفاً

- 5 سجون تنضم اليوم إلى العصيان

- ارتفاع معدلات استهداف الأطفال الفلسطينيين من قبل الاحتلال

- بن غفير يدين سجن جندي اعتدى على مواطن في الخليل

- فتح تحقيق إسرائيلي ضد وجدي جبارين والشيخ صبري

- إسرائيل تستدعي سريّتي احتياط من "حرس الحدود"

- البنك الوطني يحقق أرباحاً تاريخيه للعام 2022 بنمو الأرباح العائدة للمساهمين بنسبة 100% عن العام 2021