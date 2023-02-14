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هدم منشأة تجارية في بلدة شعفاط

الأربعاء 15 فبراير 2023 08:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هدم منشأة تجارية في بلدة شعفاط



القدس المحتلة / سما /

 تتواصل عمليات الهدم في مدينة القدس، بتعليمات من وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، ايتمار بن غفير، والذي طالب البلدية بتسريع هدم "المنشآت الغير قانونية في المدينة"، وتسليمه القوائم بكافة "المنشآت المخالفة".

وفجر اليوم الأربعاء، هدمت آليات البلدية منشأة تجارية تعود للمواطن صادق الرشق في بلدة شعفاط، والذي أوضح أن القوات وطواقم البلدية وآلياتها اقتحمت البلدة عند الساعة الثالثة فجرا بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، وباشرت بهدم المنشأة التجارية وهي عبارة عن "كراج/ مرآب لتصليح السيارات ومغسلة".

وأوضح الرشق أن المنشأة قائمة منذ 20 عاماً، ودفع غرامات مالية عدة مرات، وتمكن من تجميد الهدم حيث قدم لترخيص المنشأة.

وكانت جرافات الاحتلال قد هدمت يوم أمس منشآة تجارية لعائلة غيث في سلوان.

وأجبرت عائلة محيسن على هدم منزلها في قرية العيسوية.

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