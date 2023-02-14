قناة تركية: منقذ صيني أعلن إسلامه بعد إخراجه مصحفا من تحت الأنقاض (صور

وكالات

اعتنق أحد أفراد طاقم الإنقاذ الصيني في الجنوب التركي، الإسلام ونطق الشهادتين في مكان عمله، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام تركية.



وقالت قناة "تي أر تي" التركية، إن الصيني جون تشانغ والذي يشارك في جهود البحث والإنقاذ في ولاية ملاطية جنوب تركيا، أعلن إسلامه وأطلق على نفسه اسمه "يوسف"، بعد تأثره بنسخة القرآن الكريم التي أخرجها من تحت الأنقاض.



والصيني جون تشانغ، يعمل ضمن فريق الإنقاذ في ولاية ملاطية، وخلال عملية البحث رأى نسخة من القرآن الكريم تحت الأنقاض، وقام بتسليمها للمنقذ التركي سنان كاشتماز.





وقرر كاتشماز منح المصحف كهدية للصيني تشانغ الذي أعلن إسلامه ونطق الشهادتين في مكان عمله في الجنوب التركي الذي تعرض لكارثة الزلزال المدمر.



وأشارت القناة التركية إلى أن التركي كاتشماز قرر تسمية المنقذ الصيني بـ"يوسف".



يشار إلى أن الفريق الصيني المؤلف من 290 فردا يعمل في ولايات أديامان وكهرمان مرعش وملاطية التي ألحق الزلزال فيها أضرارا كبيرة.