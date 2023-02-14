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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

الأربعاء 15 فبراير 2023 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اعتقلت، الفتى أحمد علقم، والفتى يعقوب الحاج، بعد مداهمة منزليهما في قرية بيت سير جنوب غرب رام الله، والفتى محمد خير بعيرات، والشاب محمد أبو ياسين بعد مداهمة منزليهما في كفر مالك شرق  رام الله.

وفي سلفيت، اعتقل الناشط والصحفي المحرر عبدالله شتات في اعقاب اقتحام منزله في بلدة بديا.

فيما اعتقل المحرر عمرو ريحان، والشاب عبيدة يامين في أعقاب اقتحام منزل أحد المواطنين في قرية تل بمحافظة نابلس.

بينما اعتقل الشاب إبراهيم عابد من كفر دان في جنين.

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