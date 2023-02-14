تسجيل أول ظهور لسمكة جديدة في بحر غزة

غزة/سما/

أعلنت الإدارة العامـة للثروة السمكية بوزارة الزراعة، تسجيل أول ظهور لسمكة جديدة وافدة الى بحر غزة.

وأوضحت الإدارة العامة للثورة السمكية لـ"الرأي"، أنه تم اصطياد هذه السمكة بواسطة صياد مركب جر، فيما قام فريق البحث في الإدارة العامة للثروة السمكية بتصنيف هذه السمكة، وقد تبين بأنها سمكة جديدة وافدة الى المنطقة.

وبينت أن الموطن الأصلي لهذه السمكة، هو المحيط الهندي والبحر الأحمر، والاسم العلمي للسمكة: Heniochus intermedius، فيما تم إعطاء السمكة إسماً محلياً وهو: سمكة "شراع البنغر".

الجدير بالذكر أنه وخلال السنوات الأخيرة تم رصد وصول عددٍ من الأنواع السمكية المهاجرة من خلال قناة السويس الى بحر غزة، وتم تصنيفها وتسجيل تاريخ أول ظهور لها في المنطقة على يد فريق البحث في الإدارة العامة للثروة السمكية.