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ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال المدمر إلى 100

الثلاثاء 14 فبراير 2023 07:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال المدمر إلى 100



رام الله/سما/

 ارتفعت حصيلة الضحايا من أبناء شعبنا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 100، بعد انتشال خمسة فلسطينيين من تحت الأنقاض، في انطاكيا التركية.

وأكد سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، مساء اليوم الثلاثاء، أن 5 فلسطينيين لحقوا بركب شهداء الزلزال الكبير، هم: فاطمة عودة، وابنتها فاتن كرداسي، وابنها محمد كرداسي وزوجته إسراء عودة، ومنى حبقزي.

وأشار السفير مصطفى، إلى أنه سيتم دفن الشهداء الخمسة اليوم في انطاكيا، علما أنهم من سكان انطاكيا وهم من فلسطينيي سوريا.

ولفت إلى أن عدد الضحايا من أبناء شعبنا مرشح للارتفاع، جراء عدم اكتمال المعلومات المتوفرة بشأن سلامة جميع الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق المنكوبة في كل من تركيا وسوريا.

ووصل عدد الضحايا من أبناء شعبنا في تركيا إلى 49، إضافة إلى 51 من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

#زلزال تركيا وسوريا

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