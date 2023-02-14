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بن غفير يرد على "الانزعاج الغربي" تجاه الاستيطان الإسرائيلي

الثلاثاء 14 فبراير 2023 07:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير يرد على "الانزعاج الغربي" تجاه الاستيطان الإسرائيلي



القدس المحتلة/سما/

رد المتطرف إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على الانزعاج الغربي تجاه الاستيطان الإسرائيلي المتصاعد مؤخراً، بالكشف عن رغبته بمزيد من المستوطنات اليهودية.

وقال بن غفير، اليوم الثلاثاء، إنه يريد أن يرى المزيد من المستوطنات اليهودية، وذلك بعد أن قال وزراء خارجية أوروبيون ووزير الخارجية الأمريكي إنهم منزعجون من قرار إسرائيل الأخير بالسماح ببؤر استيطانية.

وأضاف بن غفير في رسالة مصورة أعقبت البيان الصادر من واشنطن وحلفائها الأوروبيين، فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا: "أرض إسرائيل ملك لشعب إسرائيل".

ومضى يقول: "هذه هي مهمتنا. هذه هي عقيدتنا.. تسع مستوطنات أمر جيد لكنها لا تزال غير كافية. نريد أكثر من ذلك بكثير".

وأصدرت "إسرائيل"، يوم الأحد، تصريحا بأثر رجعي لبناء تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وأعلنت عن تشييد منازل جديدة في مستوطنات قائمة.

ودفعت تلك الخطوة الإسرائيلية وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى التعبير عن "انزعاجه الشديد" بسبب التصرف الإسرائيلي.

 
#بن غفير

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