الصحة الإسرائيلية تعلن تعليمات جديدة بشأن "كورونا"

القدس المحتلة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيليّة، اليوم الثلاثاء، تعليمات جديدة بشأن التقييدات التي فُرضت عقب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت الوزارة في بيان أنه "ابتداءً من يوم 16.02.2023 أي في الليلة الفاصلة بين يوم الأربعاء ويوم الخميس، ستتدخل هذه التعليمات حيّز التنفيذ".

وأوضحت الوزارة أن التعليمات هي:

- إلغاء الإلزام بوضع الكمامة في المؤسسات الطبيّة وبيوت المسنين.

- إلغاء الإلزام بتقديم نتيجة فحص كورونا للزوّار عند الدخول لبيوت مسنين.

- استمرار الالتزام بالحجر الصحي لمرضى مؤكدين لكورونا حتى 15.05.2023.

- استمرار الالتزام بوضع كمامة في الطريق لمكان حجر صحي (يسري فقط على مرضى مؤكدين) حتى 15.05.2023.

وطالبت وزارة الصحة من هم فوق جيل 65 عامًا، أو من هم في "مجموعة الخطر"، بوضع كمامة في الأماكن المغلقة للحفاظ على سلامتهم.