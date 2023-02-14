  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الصحة الإسرائيلية تعلن تعليمات جديدة بشأن "كورونا"

الثلاثاء 14 فبراير 2023 07:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية تعلن تعليمات جديدة بشأن "كورونا"



القدس المحتلة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيليّة، اليوم الثلاثاء، تعليمات جديدة بشأن التقييدات التي فُرضت عقب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت الوزارة في بيان أنه "ابتداءً من يوم 16.02.2023 أي في الليلة الفاصلة بين يوم الأربعاء ويوم الخميس، ستتدخل هذه التعليمات حيّز التنفيذ".

وأوضحت الوزارة أن التعليمات هي:

- إلغاء الإلزام بوضع الكمامة في المؤسسات الطبيّة وبيوت المسنين.

- إلغاء الإلزام بتقديم نتيجة فحص كورونا للزوّار عند الدخول لبيوت مسنين.

- استمرار الالتزام بالحجر الصحي لمرضى مؤكدين لكورونا حتى 15.05.2023.

- استمرار الالتزام بوضع كمامة في الطريق لمكان حجر صحي (يسري فقط على مرضى مؤكدين) حتى 15.05.2023.

وطالبت وزارة الصحة من هم فوق جيل 65 عامًا، أو من هم في "مجموعة الخطر"، بوضع كمامة في الأماكن المغلقة للحفاظ على سلامتهم.

#الصحة الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

عرين الأسود وكتيبة نابلس تنشران مشاهد من استهدافهم لقوات الاحتلال

قناة ألمانيّة تبث تقريرًا عن زلزال تركيا وسورية بعنوان “التصعيد الإسلامي”!

أسعار صرف العملات

الاقتصاد بغزة تحدد قيمة المشتريات بالتقسيط

اجراءات إسرائيلية ردا على عملية الدهس في القدس

الاحتلال يتهم شابين من تل السبع ببيع أسلحة وذخيرة لـ"الجهاد الإسلامي"

خلافات حادة بين بن غفير وشبتاي

الأخبار الرئيسية

photo_2023-02-14_19-19-57

استدعاء سريتي احتياط من "حرس الحدود "بأمر استثنائي"

photo_2023-02-14_18-16-27

ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال المدمر إلى 100

بن غفير يرد على "الانزعاج الغربي" تجاه الاستيطان الإسرائيلي

المدلل

"الجهاد": لن نترك الأسرى وحدهم في المواجهة

F230210YS31_autoOrient_i

اجراءات إسرائيلية ردا على عملية الدهس في القدس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم