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تمديد توقيف الطفل زلباني والإفراج عن أفراد عائلته

الثلاثاء 14 فبراير 2023 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
تمديد توقيف الطفل زلباني والإفراج عن أفراد عائلته



القدس المحتلة/سما/

مددت "محكمة الصلح" مساء الثلاثاء، توقيف الطفل محمد باسل زلباني (13 عاما).

وأوضح محامي مركز معلومات وادي حلوة- القدس أن القاضي مدد توقيف الطفل محمد زلباني ليوم الأحد القادم، والذي يتهم "بتنفيذ عملية طعن داخل حافلة" عند حاجز مخيم شعفاط في مدينة القدس مساء أمس.

ومن جهة أضاف المحامي محمود أن القاضي قرر اليوم الإفراج عن باسل زلباني - والد الطفل-، ويزن -شقيقه-، بشرط الإبعاد عن منزليهما في مخيم شعفاط، وعدم الحديث مع وسائل الاعلام لمدة 21 يوماً، إضافة الى دفع كفالة مالية قيمتها 500 شيكل ، والتوقيع على كفالة مالية.

وأفرجت شرطة الاحتلال في ساعة فجر اليوم، عن والدة الطفل زلباني.


وقالت الشرطة في بيان لها أن عملية طعن وقعت داخل حافلة عند حاجز مخيم شعفاط، حيث تعرض أحد الجنود للطعن وعندما قام الحارس بإطلاق النار أصاب زميله مما أدى الى مقتله.

#محمد زلباني

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