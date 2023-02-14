المالكي: فريق التدخل الفلسطيني يواصل عملياته الإغاثية في سوريا وتركيا

رام الله/سما/

علن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي أن فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة يتواجد في مخيمي حندرات والنيرب في محافظة حلب، التي تضررت من الزلزال وغالبية سكانها من اللاجئين الفلسطينيين.

وقال المالكي، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، إن الفريق سيوزع مساعدات إنسانية وإغاثية باسم الشعب الفلسطيني إلى أهلنا في هذه المخيمات، اضافة إلى تقديم الدعم الطبي والنفسي للأطفال وتلبية احتياجاتهم الصحية والتمريضية.

وأضاف أن أعضاء الفريق من الأطباء يتواجدون إلى جانب الأطباء السوريين منذ ساعات الصباح، ويشارك في المعاينات الطبية والعمليات الجراحية وتقديم العلاج اللازم للمرضى.

وحول الفريق الذي توجه إلى تركيا، أشار المالكي إلى أن الفريق يواصل عمله في موقعين، الأول خاص بأنشطة تتعلق بالصحة النفسية للمتضررين من الزلزال، وبناء 250 خيمة إيواء في موقع آخر، إضافة إلى استمرار الفريق في عمليات البحث والإنقاذ إلى جانب الفرق المحلية بالتنسيق مع إدارة الأزمات والكوارث التركية.

وأكد المالكي أن فريق دولة فلسطين يعمل على مدار الساعة مدعوما بإرادة شعبه وقيادته، ويقدم كل ما يملك من خبرات وإمكانيات في هذا الظرف الصعب الذي يمر به الأشقاء في سوريا وتركيا.