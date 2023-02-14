"إسرائيل" بصدد التصديق على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية

القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة عبرية، الثلاثاء، إن الحكومة الإسرائيلية بصدد التصديق على 43 خطة بناء تشمل 7032 وحدة استيطانية بالضفة الغربية، المئات منها في بؤرة استيطانية تم إخلاؤها بقرار المحكمة العليا قبل سنوات.

وحسب "يديعوت أحرونوت"، تعتزم الحكومة "الموافقة على بناء مكثف في المستوطنات بالضفة، حتى في الأماكن التي تعتبر مستوطنات معزولة".

وأضافت أن الحديث يدور عن 43 خطة بناء تشمل إقامة 7032 وحدة استيطانية جديدة.

وفي شمالي الضفة، سيتم بناء 286 وحدة في مستوطنة "ألون موريه" و212 في "رحاليم" و380 في "كدوميم" و179 في "عيناف"، و100 وحدة استيطانية في "مافو حورون"، و74 في "تسوفيم"، و96 في "عيمانوئيل"، و380 وحدة في مستوطنة "كدوميم" التي يسكنها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش رئيس حزب "الصهيونية الدينية".

وفي شمالي الضفة أيضا، سيتم المصادقة على بناء أكثر من 833 وحدة في بؤرة "نتيف هأفوت" الاستيطانية الذي تم إخلاؤها بقرار من المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) عام 2018، قضى أنها بُنيت بشكل غير قانوني على أراض فلسطينية خاصة، بحسب المصدر ذاته.

وفي جنوبي الضفة، يشمل المخطط الاستيطاني الجديد، بناء 32 وحدة في مستوطنة "نوكديم"، وسيتم شرعنة البؤرة الاستيطانية "بني كيديم" وبناء 120 وحدة بها، و60 وحدة في "ألون شفوت"، و100 في "سنسنه"، و32 وحدة في مستوطنة "تفوح"، و409 في "معاليه عاموس".

وفي وسط الضفة، سيتم بناء 90 وحدة في مستوطنة "دوليف"، و189 في بؤرة "زيت رعنان" العشوائية، و114 في مستوطنة "ريمونيم"، و1083 في مستوطنة "معاليه أدوميم" (7 كيلومتر شرق مدينة القدس).

ويشمل المخطط الاستيطاني بناء 45 وحدة استيطانية في مستوطنة "فيرد يريحو" في غور الأردن شرقي الضفة، إضافة إلى مئات الوحدات الاستيطانية الأخرى في مناطق متفرقة بالضفة.

وقالت الصحيفة: "يدور الحديث عن تصاريح بناء واسعة للغاية في جميع أنحاء يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية) لا يتعلق الأمر فقط بتوسيع المستوطنات في المدن أو الكتل الاستيطانية، بل بانتشار استراتيجي كبير في كل مناطق المنطقة "ج" (تشكل نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة الغربية)، التي لا توجد نية لدى الحكومة للموافقة على خطط بناء للفلسطينيين فيها".

والأحد، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، المضي قدما بحوالي عشرة آلاف وحدة استيطانية وبدء عملية لإضفاء الشرعية بأثر رجعي على 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية كانت تعتبر في السابق غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي.

ويقول فلسطينيون إن السلطات الإسرائيلية صادرت مساحات واسعة من الأراضي في الضفة الغربية وتقيم مستوطنات عليها.

وكانت السنوات الماضية شهدت ارتفاعا ملحوظا بأعمال الاستيطان ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أعلن أكثر من مرة في الأسابيع الأخيرة أن حكومته ستعطي دفعة أكبر للاستيطان.