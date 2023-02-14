الاحتلال يمدد الحبس المنزل للصحفية لمى غوشة

القدس المحتلة/سما/

مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، الحبس المنزلي للصحفية المقدسية لمى غوشة حتى 21 آذار/ مارس المقبل.

وكانت الصحفية غوشة (30 عاما) وهي أم لطفلين كرمل (5 أعوام)، وقيس (3 أعوام)، اعتقلت من منزل والداها في حي الشيخ جراح في 4 أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد مداهمته، وجرى التحقيق معها بادعاء التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونقلت إلى سجن "الدامون" قبل أن يتم الإفراج عنها في 13 أيلول من الشهر ذاته، شرط منعها من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتحويلها للحبس المنزلي.

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