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أعلن استئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى تركيا

كوهين يناقش مع أردوغان استعادة الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس"

الثلاثاء 14 فبراير 2023 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوهين يناقش مع أردوغان استعادة الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس"



أنقرة/سما/

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، أنه ناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة.
ولفت كوهين في تغريدة كتبها، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه على "تويتر" إلى أنه كذلك تم خلال لقائهما في أنقرة مناقشة الملف النووي الإيراني.


وكتب كوهين: "التقيت الرئيس التركي أردوغان، وعبرت عن تعازينا في أعقاب الكارثة والتزامنا بتقديم المساعدة للشعب التركي".

وأضاف: "ناقشنا أيضا قضية المواطنين الإسرائيليين وجثامين جنودنا المحتجزين في قطاع غزة لدى حركة "حماس" وتحدثنا في مسألة البرنامج النووي الإيراني".

وأعلن كوهين  خلال لقائه بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو في أنقرة، أن الخطوط الجوية الإسرائيلية ستستأنف رحلاتها المباشرة إلى المطارات التركية يوم الخميس المقبل.

 وقال كوهين الذي بثت قنوات تلفزيونية إسرائيلية كلمته: "أود أن أبلغكم أن إسرائيل ستستأنف رحلاتها [ إلى تركيا ] في غضون يومين. وستستأنف أكبر ثلاث شركات طيران إسرائيلية رحلاتها إلى تركيا".


ويأتي هذا اللقاء عقب عودة مهمة الإنقاذ الإسرائيلية التي ساعدت في عمليات الإنقاذ بتركيا إلى إسرائيل، بالإضافة إلي المساعدات الإنسانية والمستشفى الميداني الذي أرسلته إسرائيل إلى تركيا.

#ايلي كوهين #حماس

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