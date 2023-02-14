  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الهندي: أكدنا في لقاء مع الرئيس نبيه بري على خيار الوحدة والمقاومة

الثلاثاء 14 فبراير 2023 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهندي: أكدنا في لقاء مع الرئيس نبيه بري على خيار الوحدة والمقاومة



بيروت/سما/

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الدكتور محمد الهندي، إن الانتخابات الإسرائيلية أفرزت الجناح المتطرف للصهيونية الدينية وهو الآن في مركز القرار وأصبح رمزه بن غفير الذي يتبجح بهدم البيوت وشرعنة المستوطنات ويفرض على الحكومة التي هي أصلاً متطرفة هذه الآراء لالتهام الأراضي الفلسطينية وما تبقى من الضفة الغربية.

جاء ذلك في تصريح صحفي للدكتور الهندي، في أعقاب لقاء جمع وفداً من الجهاد الإسلامي ترأسه الأمين العام القائد زياد النخالة، برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في بيروت.

وأضاف د. الهندي: أكدنا في لقائنا مع الرئيس نبيه بري موقف الحركة القائم على وحدة الشعب الفلسطيني على أساس خيار الجهاد والمقاومة والتصدي لهذه السياسة والعنصرية الهمجية التي تقوم بها إسرائيل".

وتابع بالقول: مواقف الرئيس نبيه بري معروفة ومعلنة، وأكد على هذه المواقف وعلى العلاقات القوية بين الشعبين الفلسطيني واللبناني وارتباط هذه المواجهة بما يدور بفلسطين و بالمنطقة جميعها".

وأوضح د. الهندي أن البيئة الاستراتيجية بعد الانتخابات الإسرائيلية تغيرت بشكل واضح وأن الموقف العربي والمصري واضح ولا يستطيع أن يتقبل هذه السياسة المتطرفة التي يقودها أقصى اليمين الصهيوني الديني في إسرائيل، مبينا أن المتطرفين لا يؤمنون حتى بالشراكة مع السلطة وتقويتها واستقرارها، بل يؤمنون بتفكيكها وتفكيك مصر والعرب بشكل عام.

وقال: أعتقد هناك تغيرات في البيئة ولا نعلم إلى ماذا يمكن أن تتطور الأمور".

#نبيه بري #المقاومة الفلسطينية #اسرائيل #لبنان #الانتخابات الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

"أغلق حساب مهم الليلة".. من هما منفذا عملية "شافي شمرون"؟

صحيفة إيرانية: مقتل ضابطين إسرائيليين ردا على هجوم أصفهان

عرين الأسود وكتيبة نابلس تنشران مشاهد من استهدافهم لقوات الاحتلال

قناة ألمانيّة تبث تقريرًا عن زلزال تركيا وسورية بعنوان “التصعيد الإسلامي”!

أسعار صرف العملات

صحيفة عبرية: ما يجري في الضفة انتفاضة ثالثة أم انهيار استراتيجية "السلام الاقتصادي"؟

الاحتلال يتهم شابين من تل السبع ببيع أسلحة وذخيرة لـ"الجهاد الإسلامي"

الأخبار الرئيسية

photo_2023-02-14_13-56-56

كوهين يناقش مع أردوغان استعادة الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس"

5 دول غربية "تعارض بشدة" توسيع المستوطنات الإسرائيلية

2023-02-14_09-00-54_599771

الكشف عن كواليس مفاوضات أوسلو: إسرائيل رأت بعرفات "ثعلب" ولم تثِق به.. بيرس: أخشى أن أكون ضحية ابو عمار

image_processing20230214-291924-wrmrth

محدث.. شهيدان متأثرين بجروحهما في طوباس والخليل

يكشف لأول مرة.. الاستخبارات الإسرائيلية استخدمت تقنية الذكاء الاصطناعي ضد قطاع غزة.. فما هو؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم