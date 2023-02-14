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الاقتصاد بغزة تحدد قيمة المشتريات بالتقسيط

الثلاثاء 14 فبراير 2023 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد بغزة تحدد قيمة المشتريات بالتقسيط



غزة/سما/

أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، اليوم الثلاثاء، قراراً بشأن تحديد قيمة المشتريات بالتقسيط.

وقالت الوزارة في بيان ، إنه تم تحديد قيمة المشتريات المستثناة من تطبيق نظام البيع بالتقسيط رقم 73 لسنة 2022.

وذكرت الوزارة أن القرار لا يسري أحكام نظام البيع بالتقسيط على المشتريات التي يكون مقدار ثمنها مبلغ 1000 شيكل فأقل.

وشددت أنه لا يجوز للبائع بالتقسيط تقسيم أو تجزئة أو تكرار عملية البيع على أكثر من معاملة للالتفاف على ما ورد في هذه القرار.

وأكدت الوزارة أن كل من يخالف هذا القرار سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وسيتخذ بحقه الإجراءات القانونية المشددة.

#الاقتصاد الوطني #غزة #التقسيط

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