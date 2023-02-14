الاحتلال ينصب بوابة حديدية على مدخل وادي قانا

سلفيت/سما/

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بوابة حديدية على مدخل وادي قانا شمال غرب بلدة ديراستيا بمحافظة سلفيت.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال نصبت بوابة حديدية على مدخل الواد، لمنع تنقل المزارعين ووصولهم إلى المنطقة.

يشار إلى أنه في العام 1983 أدرج الاحتلال الاسرائيلي وادي قانا كمحمية طبيعية اسرائيلية، ويمنع الأهالي من العمل في اراضيهم والاستفادة منها، اضافة إلى أن الوادي يتعرض منذ سنوات لحملة شرسة من اقتلاع وحرق أشجار وشق طرق استيطانية، وإغراقه بالمياه العادمة، وطرد الأهالي.