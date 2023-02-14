"التعليم العالي" تعقد الامتحان التطبيقي الشامل في دورته الشتوية 2023

رام الله/سما/

أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن 1692 طالبا وطالبة من الكليات التقنية تقدموا، اليوم الثلاثاء، للامتحان التطبيقي الشامل في دورته الشتوية 2023، في المحافظات الشمالية والجنوبية، وذلك للجزء النظري.

وقالت الوزارة إنه سيتقدم للامتحان بشقه العملي يوم غدٍ الأربعاء 1606 طلاب وطالبات، في المحافظات الشمالية والجنوبية، وذلك في 23 كلية جامعية ومتوسطة.

وشدد وكيل الوزارة بصري صالح، خلال تفقده سير الامتحان النظري، الذي عُقد في كلية مجتمع المرأة برام الله، على أهمية توظيف المهارات التي اكتسبها الطلبة في سوق العمل.

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