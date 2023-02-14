  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الأمم المتحدة: أكثر من سبعة ملايين طفل تأثروا بالزلزال في تركيا وسوريا

الثلاثاء 14 فبراير 2023 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: أكثر من سبعة ملايين طفل تأثروا بالزلزال في تركيا وسوريا



جنيف/سما/

تأثّر أكثر من سبعة ملايين طفل بالزلزال المدمّر والهزة الارتدادية الكبيرة التي أعقبته في تركيا وسوريا الأسبوع الماضي، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، معربة عن مخاوف من أن يكون "الآلاف" غيرهم لقوا حتفهم.

وقال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) جيمس إلدر، للصحفيين في جنيف: "في تركيا، كان مجموع الأطفال الذين يعيشون في المحافظات العشر التي ضربها الزلزالان 4,6 مليون طفل. في سوريا، تأثّر 2,5 مليون طفل".

وكان إلدر يتحدّث في الوقت الذي بدأت فيه فرق الإنقاذ إنهاء عمليات البحث عن ناجين من الزلزال الكارثة الذي خلّف أكثر من 35 ألف قتيل في البلدين.

وقال إلدر: إنّ "اليونيسف تخشى مقتل آلاف الأطفال"، محذّراً من أنّه "حتى من دون التحقّق من الأرقام، من الواضح بشكل مأساوي أنّ الأعداد ستستمرّ في الازدياد".

وأعرب عن خشيته من أنّ الحصيلة النهائية ستكون "مخيفة".

وأشار إلى أنه بالنظر إلى عدد القتلى الكارثي والمتزايد، من الواضح أنّ "العديد، العديد من الأطفال فقدوا أهاليهم في هذه الزلازل المدمّرة". وحذّر من أنّ "الرقم سيكون مرعباً".

ويواجه مئات آلاف الأشخاص المشرّدين البرد والجوع بين الأنقاض.

وأضاف إلدر، أنّ عائلات مع أطفالها "تنام في الشوارع ومراكز التسوّق والمدارس والمساجد ومحطّات الحافلات وتحت الجسور، وما زالت بعضها مع أطفالها في مناطق مفتوحة خوفاً من العودة إلى منازلها". وأنّ "عشرات آلاف العائلات تتعرّض للعوامل الجوية في فترة من العام شديدة البرودة والثلوج والأمطار المتجمّدة"، مشيراً إلى تقارير بشأن ارتفاع أعداد الأطفال الذين يعانون من انخفاض حرارة الجسم والتهابات الجهاز التنفّسي.

ــــــــــــــــ

#الامم المتحدة #تركيا #سوريا

الأكثر قراءة اليوم

"أغلق حساب مهم الليلة".. من هما منفذا عملية "شافي شمرون"؟

صحيفة إيرانية: مقتل ضابطين إسرائيليين ردا على هجوم أصفهان

عرين الأسود وكتيبة نابلس تنشران مشاهد من استهدافهم لقوات الاحتلال

قناة ألمانيّة تبث تقريرًا عن زلزال تركيا وسورية بعنوان “التصعيد الإسلامي”!

أسعار صرف العملات

صحيفة عبرية: ما يجري في الضفة انتفاضة ثالثة أم انهيار استراتيجية "السلام الاقتصادي"؟

الاحتلال يتهم شابين من تل السبع ببيع أسلحة وذخيرة لـ"الجهاد الإسلامي"

الأخبار الرئيسية

photo_2023-02-14_13-56-56

كوهين يناقش مع أردوغان استعادة الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس"

5 دول غربية "تعارض بشدة" توسيع المستوطنات الإسرائيلية

2023-02-14_09-00-54_599771

الكشف عن كواليس مفاوضات أوسلو: إسرائيل رأت بعرفات "ثعلب" ولم تثِق به.. بيرس: أخشى أن أكون ضحية ابو عمار

image_processing20230214-291924-wrmrth

محدث.. شهيدان متأثرين بجروحهما في طوباس والخليل

يكشف لأول مرة.. الاستخبارات الإسرائيلية استخدمت تقنية الذكاء الاصطناعي ضد قطاع غزة.. فما هو؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم