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البكري: اتفاقية لتوريد 20 ألف حقيبة نوم لمنكوبي الزلزال في سوريا وتركيا

الثلاثاء 14 فبراير 2023 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
البكري: اتفاقية لتوريد 20 ألف حقيبة نوم لمنكوبي الزلزال في سوريا وتركيا



الخليل/سما/

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية لتوريد 20 ألف حقيبة نوم، لصالح منكوبي الزلزال في سوريا وتركيا.

وأوضح البكري خلال لقائه سفير الجمهورية التركية لدى فلسطين أحمد رضا ديمير، أنه نتيجة للدمار الكبير الذي خلّفه الزلزال، وقّعت الوزارة اتفاقية مع شركة بمدينة الخليل، متخصصة بصناعة حقائب النوم sleepingbag)) العازلة للماء، لتصنيع 20 ألف حقيبة وتقديمها لأهلنا في سوريا وتركيا.

وأشار إلى أنه سيتم استلام حقائب النوم خلال أسبوعين، وتسليمها للسفير ديمير، والذي سيقوم بنقلها إلى تركيا وتوزيعها بالتنسيق مع الجهات المتخصصة، بالتنسيق مع سفيرنا لدى تركيا.

ووجه البكري نداء لكل أبناء شعبنا للمشاركة في حملة "أغيثوهم"، وفق إمكانياتهم لمساندة إخواننا في سوريا وتركيا، في ظل الأوضاع الكارثية التي يعانون منها نتيجة الزلزال.

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#وزير الاوقاف الفلسطيني #حاتم البكري

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