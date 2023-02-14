الإحصاء: الرقم القياسي لأسعار المستهلك يسجل ارتفاعا بنسبة 0.34% الشهر الماضي

رام الله / سما /

أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الرقم القياسي لأسعار المستهلك والذي سجل ارتفاعاً نسبته 0.34% خلال شهر كانون ثاني 2023 مقارنة مع شهر كانون أول 2022.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين خلال شهر كانون ثاني 2023 ارتفاعاً مقارنة مع شهر كانون أول 2022، نتيجة لارتفاع أسعار بعض السلع الاساسية خاصة البيض والدجاج (19 شيقل/2كغم، و16 شيقل/كغم) على التوالي. وارتفعت أسعار البيض بنسبة 3.62%، وأسعار السجائر بنسبة 3.22%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 2.67%، على الرغم من انخفاض أسعار البطاطا بمقدار 19.40%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 8.03%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 5.24%.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر كانون ثاني 2023 مع شهر كانون ثاني 2022 تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 3.73%، (بواقع 4.43% في القدس وبنسبة 4.24% في الضفة الغربية، وبنسبة 1.69% في قطاع غزة).

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.78% خلال شهر كانون ثاني 2023 مقارنة مع شهر كانون أول 2022، ويعزى ذلك الى ارتفاع أسعار خدمات نقل الركاب عن طريق البر بنسبة 11.61%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 5.89%، وأسعار البيض بنسبة 5.13%، وأسعار السجائر بنسبة 4.31%، وأسعار الأرز بنسبة 1.50%، وتعرفة الكهرباء بنسبة 0.60%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 7.18%، وأسعار البطاطا بمقدار 6.48%، وأسعار الخضراوات المجففة بمقدار 5.89%.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضاً مقداره 0.76% خلال شهر كانون ثاني 2023 مقارنة مع شهر كانون أول 2022، ويعود ذلك الى انخفاض أسعار البطاطا بمقدار 38.51%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 8.55%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 4.79%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 4.56%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بمقدار 1.15%، على الرغم من ارتفاع أسعار أسماك حية طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة 10.15%، وأسعار الخبز بنسبة 6.80%، وأسعار البيض بنسبة 1.16%.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس انخفاضاً مقداره 0.15% خلال شهر كانون ثاني 2023 مقارنة مع شهر كانون أول 2022، نتيجة لانخفاض أسعار البطاطا بمقدار 20.47%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 12.10%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 3.59%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 2.40%، على الرغم من ارتفاع أسعار البيض بنسبة 2.87%، وأسعار السجائر بنسبة 1.59%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 1.19% و"البنزين" بنسبة 1.17%.