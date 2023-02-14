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هالة صدقى: أرفض بشدة دخول أولادى التمثيل لأنها مهنة صعبة وقاسية

الثلاثاء 14 فبراير 2023 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
هالة صدقى: أرفض بشدة دخول أولادى التمثيل لأنها مهنة صعبة وقاسية



وكالات / سما /

تمنت النجمة هالة صدقى، عدم دخول أولادها المجال الفنى بسبب صعوبته وقسوته، وقالت النجمة هالة صدقى، فى تصريحات: "أعترض بشدة على دخول ولادى الفن لأنها مهنة قاسية وليس لها أى ضمان ولا تأمين، مهنتى بحبها وبحترمها وأتمنى ولادى يبقوا فيها لكن للأسف ملهاش ضمان وصعبة وقاسية ومش بتمنى أنهم يتعبوا التعب اللى تعبته فيها".

وعن الهجوم التى يتعرض له النجوم على السوشيال ميديا، ردت هالة صدقى قائلة: "طبيعى لو الفنانة مش ناجحة مش هتتهاجم ولو مش ناجحة محدش هيجيب سيرتها وده نوع من الأنواع و مبهتمش بالهجوم اللى بيحصل على السوشيال ميديا والتنمر".

وكرمت النجمة هالة صدقى، فى حفل افتتاح الدورة الـ12 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، كما كرم النجم محمد رمضان، وأقيم حفل الافتتاح السبت الماضى فى معبد الأقصر.

وتشارك هالة صدقى في مسلسل "العمدة"، يعرض فى دراما رمضان 2023 و من بطولة النجوم محمد رمضان، زينة،  إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، منذر رياحنة، عصام السقا، جورى بكر، طارق النهرى، مجدى بدر، أحمد فهيم، أحمد عبد الله، لمى كتكت، احسان الترك وآخرين، والعمل تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

#هالة صدقى #التمثيل #المجال الفني #مهنة #مصر

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