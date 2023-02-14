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الصدفة تنقذ طفلا من الموت المحتم في أحد المراكز التجارية - فيديو

الثلاثاء 14 فبراير 2023 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصدفة تنقذ طفلا من الموت المحتم في أحد المراكز التجارية - فيديو



وكالات / سما /

تداول ناشطون عراقيون على وسائل التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط طفل من الطابق الثاني على رأس فتاة في أحد المجمعات التجارية في العاصمة العراقية بغداد.

ويظهر المقطع الذي وثقته كاميرات المراقبة في مول بغداد بمنطقة زيونة، كيف سقط الطفل من أعلى السلم الكهربائي نحو رأس الفتاة التي تلقت إصابة بالغة أسقطتها مغشيا عليها، فيما نجا الطفل من السقطة التي كادت تودي بحياته.

وكان الطفل يلهو بالسلم الكهربائي لحظة وقوع الحادث، حيث كان يتشبث به بينما كان يجبره على الصعود والاصطدام ومن ثم السقوط، لكن الفتاة التي كانت تتسوق في الطابق السفلي لم تكن تعرف أنها ستكون منقذة للطفل بالصدفة.

وبينما تحققت "إرم نيوز" من صحة توقيت الفيديو الذي يظهر جليا تاريخ الحادثة، لم يصدر شيء رسمي حول صحة الفتاة المنقذة التي تلقت ضربة قوية على رأسها ورقبتها كانت كفيلة بسقوطها أرضا مغشيا عليها.

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