مفاجأة.. فطر يقوي الذاكرة عن طريق تعزيز نمو الأعصاب

وكالات / سما /

أفادت دراسة جديدة أن المركبات النشطة في أحد أنواع الفطر الصالح للأكل يمكن أن تساعد في تعزيز تكوين الخلايا العصبية وتقوية الذاكرة.

تشير التجارب قبل السريرية إلى أن المركب كان له تأثير كبير على النمو العصبي وتحسين تكوين الذاكرة، بحسب ما نشره موقع Neuroscience News نقلًا عن دورية "Neurochemistry".

مركب نشط

اكتشف الباحثون، من جامعة كوينزلاند الأسترالية بالتعاون مع نظرائهم في جامعتي جاتشون وتشونغبوك بكوريا الجنوبية، وجود المركب النشط Hericium erinaceus، الذي يعزز نمو الأعصاب ويقوي الذاكرة في أحد أنواع الفطر الصالحة للأكل، تحديدًا فطر Lion’s Mane أو عرف الأسد.

فطر "عرف الأسد"

قال بروفيسور فريدريك مونييه من جامعة كوينزلاند إنه "تم استخدام مستخلصات ما يسمى فطر "عرف الأسد" في الطب التقليدي في البلدان الآسيوية لعدة قرون، لكن سعى الباحثون لتحديد علميًا تأثيرها المحتمل على خلايا الدماغ"، مشيرًا إلى أن "الاختبارات قبل السريرية توصلت إلى أن فطر عرف الأسد كان له تأثير كبير على نمو خلايا المخ وتحسين الذاكرة.

"قامت الاختبارات المعملية بقياس التأثيرات التغذوية العصبية للمركبات المعزولة من Hericium erinaceus على خلايا الدماغ المزروعة، ومن المدهش أنه تم اكتشاف أن المركبات النشطة تعزز إسقاطات الخلايا العصبية، وتمتد وتتصل بالخلايا العصبية الأخرى".

فحص مجهري

وأضاف بروفيسور مونييه أنه "باستخدام الفحص المجهري فائق الدقة، تبين أن مستخلص الفطر ومكوناته النشطة تزيد بشكل كبير من حجم مخاريط النمو، والتي تعتبر مهمة بشكل خاص لخلايا الدماغ لاستشعار بيئتها وإنشاء روابط جديدة مع الخلايا العصبية الأخرى في الدماغ."علاج مرض الزهايمر

وقال دكتور رامون مارتينيز مارمول، الباحث المشارك من جامعة كوينزلاند، إن "الفكرة [وراء الدراسة] كانت تحديد المركبات النشطة بيولوجيًا من المصادر الطبيعية التي يمكن أن تصل إلى الدماغ وتنظم نمو الخلايا العصبية، مما يؤدي إلى تحسين تكوين الذاكرة"، مشيرًا إلى أن للاكتشاف تطبيقات يمكن أن تعالج الاضطرابات المعرفية التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر وتحمي منها.

الآلية الجزيئية

وقال دكتور داي هي لي من شركة CNGBio، التي دعمت المشروع البحثي وتعاونت معه، إن خصائص فطر "عرف الأسد" قد استخدمت لعلاج الأمراض والحفاظ على الصحة في الطب الصيني التقليدي منذ العصور القديمة، موضحًا أن أهمية البحث الجديد تكن في أنه "يكشف عن الآلية الجزيئية لمركبات فطر "عرف الأسد" وتأثيراتها على وظائف المخ، وخاصة الذاكرة".