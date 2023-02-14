بهواتفها "جالاكسي إس" الذكية.. سامسونغ تختبر قوتها في سوق ضعيفة

وكالات / سما /

كشفت سامسونغ للإلكترونيات النقاب عن أحدث هواتفها الذكية المتميزة ، في اختبار لقوة علامتها التجارية في وقت يمر فيه سوق الهواتف المحمولة بضعف لم يسبق له مثيل.

وتحتوي طائفة الهواتف الذكية جالاكسي "إس23" على كاميرات أفضل ورقائق أسرع من سابقتها، لكن محللين قالوا إن المبيعات المبكرة ستواجه طلبا ضعيفا لأن المستهلكين ينفقون أقل على السلع الكمالية في غمرة ارتفاع التضخم.

ويتمتع جهاز ألتراإس23 المتطور على أول مستشعر كاميرا من سامسونغ بدقة 200 ميجا بكسل، مما يوفر صورا أكثر وضوحا بعد التكبير.

واعتمدت فئة الهواتف تلك على معالج الهاتف المحمول سناب دراجون 8 الجيل الثاني من إنتاج شركة كوالكوم وهو أسرع من الشرائح المستخدمة في فئة "إس22".

و"إس23" هو أول هاتف سامسونغ يستخدم بطاقة "جيفورس أر.تي.إكس 4070" للجرافيكس من إنتاج شركة "نفيداي" للألعاب التي تتطلب معالجا قويا ولعملية اللعب عبر البث المباشر. ويحكم كثير من المستهلكين على جودة الهاتف بناء على تلك الوظائف.

وفي الولايات المتحدة، سيبدأ سعر جالالكسي إس23 الأساسي من 799 دولارا ويبلغ سعر إصدار جالاكسي إس23 بلس ذي المواصفات الأعلى 999 دولارا ويبلغ سعر إصدار الترا إس23 المتطور أيضا 1199 دولارا. وأبقت سامسونج الأسعار عند نفس مستوى إصدارات العام الماضي على الرغم من الارتفاع في كلفة المكونات.

لكن شحنات الهواتف الذكية العالمية أظهرت أكبر انخفاض على الإطلاق في ربع واحد في الفترة من تشرين الأول/ أكتوبر، إلى كانون الأول/ ديسمبر، مع انخفاضها 18.3% عن العام السابق عند 300.3 مليون وحدة، وفقا لبيانات صادرة عن شركة الأبحاث "اي.دي.سي" الشهر الماضي.

وتلقي الأرقام بظلال من الشك على توقعات التعافي المتواضع في سوق الهواتف المحمولة هذا العام.