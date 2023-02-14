اسرائيل تعتزم الموافقة على بناء الف وحدة استيطانية غرب بيت لحم

القدس المحتلة / سما /

بعد تجميد دام عدة سنوات ، من المتوقع أن يوافق المجلس الاعلى للتخطيط في الاجتماع القادم على أكثر من 1000 وحدة استيطانية في مستوطنة بيتار عيليت غرب بيت لحم.

وفي الأشهر المقبلة تضيف القناة الاسرائيلية السابعة ستتم الموافقة على التخطيط لبناء 700 وحدة إضافية.

وجاء في بيان للحكومة الإسرائيلية الأحد: "سيجتمع المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية في الأيام المقبلة للموافقة على بناء مساكن جديدة في المستوطنات ".

حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الإثنين من أن قرار الحكومة الإسرائيلية "إضفاء الشرعية" على 9 مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة من شأنه تأجيج التوتر مع الفلسطينيين وتقويض آمال حل الدولتين.