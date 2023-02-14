الشيخ يبحث مع ممثل اليابان المستجدات السياسية ومشروع تطوير المعبر التجاري عبر جسر الكرامة

رام الله / سما /

بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الثلاثاء، مع ممثل اليابان لدى دولة فلسطين السفير يوئيتشي ناكاشيما آخر التطورات والمستجدات السياسية حول القضية الفلسطينية والمنطقة، محليا وإقليميا وعالميا، في ظل التصعيد الإسرائيلي الخطير، من خلال الاعتداءات اليومية لجيش الاحتلال والمستوطنين على الشعب الفلسطيني، خاصة في القدس والضفة الغربية.

كما بحث الشيخ خلال اللقاء مع ناكاشيما مشروع تطوير وتحسين المعبر التجاري في معبر الكرامة، ما يعكس حركة أكثر راحة وسلاسة للبضائع من الأردن الشقيق وإليه عبر المعبر.

وأشاد بعمق العلاقات التاريخية بين فلسطين واليابان، شاكرا لهم دعمهم المتواصل لفلسطين، من خلال إقامة المشاريع التنموية وتطويرها، كمشروع تطوير المعبر التجاري والذي من شأنه دعم مبادرة ممر السلام والازدهار، ومشروع منطقة أريحا الصناعية– الزراعية، ودعم اليابان لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

وتمنى الشيخ للسفير ناكاشيما النجاح والتوفيق في مهامه لدى دولة فلسطين.