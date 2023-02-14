فدائي السلة يصل الدوحة ويدخل في معسكر تدريبي مغلق

الدوحة / سما /

انضم لفدائي السلة في العاصمة القطرية الدوحة لاعبو المنتخب القادمين من غزة والشتات، حيث وصل لاعبا محافظات الجنوب قادمين من غزة ابراهيم ابو رحال وريان ريان فيما وصل من صربيا تامر حبش ومن الولايات المتحدة وكندا والمانيا احمد هارون وعمر ديراوي وجمال ميالة وهاني علي ليكتمل عدد لاعبي المنتخب الوطني في هذه التصفيات التأهيلية في الدوحة.

وكان الفدائي قد وصل العاصمة القطرية الدوحة الليلة في ساعة متأخرة، ونزل المنتخب في فندق البطولة ازدان حيث يتواجد فيه منتخبات المجموعة الخامسة سلطنة عمان والامارات وقطر وفلسطين.

وانطلق الفدائي في معسكر تدريبي مغلق في الدوحة سيتخلله عدة مباريات ودية مع منتخبات العراق والكويت وفريق قطري قبل الدخول في النافذة الاسيوية للمباريات التي تنطلق في العشرين من الشهر الجاري ولغاية الثاني والعشرين من نفس الشهر.

وستكون اولى مباريات الوطني امام سلطنة عمان في العشرين من الشهر الجاري.

وخاض الفدائي اليوم الاثنين اولى تدريباته في الدوحة بقيادة المدرب اليوناني اينس ومساعديه المحليين سليم الحصري وعيسى كامل.