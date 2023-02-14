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فيديو.. المنطار يتخطى العميد بثنائية ذاتية في الممتازة

الثلاثاء 14 فبراير 2023 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. المنطار يتخطى العميد بثنائية ذاتية في الممتازة



غزة / سما /

استعاد اتحاد الشجاعية نغمة الانتصارات بعدما حقق الفوز على غزة الرياضي (2-0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فلسطين ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الممتاز.

وجاءت المباراة بسيناريو غريب بعدما تقدم الشجاعية بهدف أول سجله مدافع غزة الرياضي تامر أبو فارس (بالخطأ في مرماه) في الدقيقة 37 لينتهي عليه الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أقحم الشجاعية الثلاثي الهجومي علاء عطية، وعمر العرعير، ومحمود سلمي، في ظل محاولات عديدة لغزة الرياضي لتعديل النتيجة وتفادي الخسارة لكن دون جدوى.

وعزز الشجاعية بالهدف الثاني بنفس الطريقة بمساعدة المدافع تامر أبو فارس الذي حول الكرة في مرمى فريقه في الدقيقة 80.

ورفع الفوز رصيد الشجاعية عند 36 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد غزة الرياضي عند 18 نقطة في المركز الثامن.

#اتحاد الشجاعية #غزة الرياضي #دوري الممتازة

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