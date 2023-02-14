  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع صفقة بديل بنزيما

الثلاثاء 14 فبراير 2023 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يستهدف التعاقد مع صفقة بديل بنزيما



وكالات / سما /

يسعى ريال مدريد للتعاقد مع أحد نجوم جاره أتلتيكو، في الميركاتو الصيفي المقبل، بحسب تقرير صحفي إنجليزي.

ويتعلق الأمر بالمهاجم الدولي البرتغالي جواو فيليكس، الذي يلعب مع تشيلسي حتى نهاية الموسم الجاري على سبيل الإعارة من أتلتيكو، دون أحقية الشراء.

ووفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن النادي الملكي يراقب مدى تطور مستوى فيليكس، أثناء تواجده مع البلوز، حيث يخطط لضمه الصيف المقبل.

وفشل الميرينجي في ضم بديل للمهاجم الفرنسي، كريم بنزيما، خلال آخر فترتي انتقالات، لذا يسعى لحسم صفقة كبرى قبل انطلاق الموسم الجديد.

وذكرت الصحيفة، أن مستقبل فيليكس في أتلتيكو، يتوقف على مصير المدرب دييجو سيميوني، في ظل توتر علاقتهما قبل خروج اللاعب البرتغالي على سبيل الإعارة.

ويعاني الريال هذا الموسم على المستوى المحلي، حيث يتأخر حاليا بفارق 11 نقطة عن غريمه برشلونة المتصدر، لكن الميرينجي الوصيف لعب مباراة أقل.

#كريم بنزيما #ريال مدريد #جواو فيليكس

الأكثر قراءة اليوم

"أغلق حساب مهم الليلة".. من هما منفذا عملية "شافي شمرون"؟

صحيفة إيرانية: مقتل ضابطين إسرائيليين ردا على هجوم أصفهان

"لوفيغارو": فرنسا تبحث عن خليفة للرئيس عباس

عرين الأسود وكتيبة نابلس تنشران مشاهد من استهدافهم لقوات الاحتلال

باع أرضه ليشتري سلاحاً.. تفاصيل اللحظات الأخيرة للشهيد أبو علي

فيديو: إصابة مستوطن بعملية طعن في القدس

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

image_processing20230214-291924-wrmrth

استشهاد فتى برصاص الاحتلال في طوباس

يكشف لأول مرة.. الاستخبارات الإسرائيلية استخدمت تقنية الذكاء الاصطناعي ضد قطاع غزة.. فما هو؟

حماس

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة حول مباحثات التهدئة التي تقودها القاهرة مع حماس

لهذا السبب : مشادة كلامية وصراخ بين نتنياهو وبن غفير وشبتاي خلال جلسة "الكابنيت"

واشنطن تعارض شرعنة بؤر استيطانية بالضفة.. "إسرائيل": لم نتفاجأ.. مجرد اختلافات في الرأي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم