ميسي والمستقبل الغامض.. أزمة جديدة تعيد ذكريات برشلونة السيئة

وكالات / سما /

كشفت تقارير إسبانية عن اقتراب الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي من الرحيل عن جدران ملعب حديقة الأمراء.

ويرتبط ليونيل ميسي بعقد مع باريس سان جيرمان يمتد حتى نهاية الموسم الحالي، لكنه حتى الآن لم يحسم مستقبله مع الفريق سواء بشأن التجديد أو الرحيل.

ورغم التقارير التي تحدثت عن توصل ميسي وإدارة سان جيرمان لاتفاق على التجديد لفترة إضافية فإن الأمور لم تذهب في الاتجاه المتوقع بالإعلان عن التجديد بين الطرفين.

وكشفت صحيفة "إيل ناسيونال" الإسبانية في تقرير لها أن الوضع المالي الكارثي لباريس سان جيرمان في الوقت الحالي سيجعل إدارة النادي تضطر لخفض فاتورة الرواتب بنسبة تصل إلى 30%.

ويأتي ذلك من أجل أن يتجنب سان جيرمان التورط في انتهاك قوانين اللعب المالي النظيف، خاصة أن إجمالي رواتب اللاعبين في فريق العاصمة الفرنسية تجاوز الحد المسموح مالياً في الموسم الماضي بنحو 390 مليون يورو.

وبحسب التقرير فإن تلك الأزمة المالية جعلت ميسي أقرب من أي وقت مضى للرحيل عن باريس، خاصة أنه كان يتوقع حصوله على راتب أكبر من راتبه الحالي في العقد الجديد.

ويحصل ميسي على راتب 40 مليون يورو سنوياً في الموسم الثاني له مع باريس سان جيرمان بزيادة 10 ملايين يورو عن الموسم الأول، بحسب العقد المبرم بين الطرفين في صيف 2021.

وتعيد أزمة باريس سان جيرمان إلى الأذهان ما حدث مع ميسي في ناديه السابق برشلونة، الذي اضطر للرحيل عنه في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب سقف الرواتب الموضوع من رابطة الدوري الإسباني (الليجا) لفرق المسابقة.

ارتبط اسم ميسي مؤخراً بأكثر من ناد حال رحيله عن باريس سان جيرمان، كان أبرزها برشلونة فريقه السابق بالإضافة إلى الهلال السعودي.

وتسعى إدارة الزعيم إلى ضم ميسي للرد من جانب على تعاقد الغريم النصر مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو في سوق الانتقالات الشتوية المنقضية، وعلى الجانب الآخر لدعم حملة ترشيح المملكة لاستضافة كأس العالم 2030.

لكن الصحيفة الإسبانية تقول إن "ميسي بات قريب أكثر من أي وقت مضى من العودة إلى برشلونة، الذي بدوره يعاني كذلك من أزمة مالية".

وحتى الآن لا يزال برشلونة نفسه مطالبا بتخفيض فاتورة رواتب لاعبيه بإجمالي 70 مليون يورو في صيف 2023، مما يجعل الأمر صعبا، خاصة بعد تصريحات ماتياس شقيق ميسي مؤخراً التي هاجم فيها رئيس النادي خوان لابورتا وطالب بضرورة تنظيف النادي منه كي يعود البرغوث.

الغريب أن أحد لاعبي النصر طالب ميسي بالانتقال إلى الهلال بدلاً من برشلونة وهو الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، حيث قال في تصريحات لصحيفة "سبورتس" الروسية: "ليست لدي أي معلومات عن قدوم ميسي إلى الهلال، لكن يمكن أن يتم تنظيم الأمر إذا ما رغب في ذلك، ولن تكون هناك مشكلة مالية".

وواصل: "كريستيانو أراد أن يأتي فحدث الانتقال، الأمر كله يرتبط بليو نفسه، لا أعتقد أن هناك نجما سيفوت فرصة اللعب في بطولة جاء إليها رونالدو".