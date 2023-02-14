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مستوطنون يتعمدون عرقلة المسيرة التعليمية في قلقيلية

الثلاثاء 14 فبراير 2023 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT



قلقيلية / سما /

تعمد مستوطنون، اليوم الثلاثاء، عرقلة سير العملية التعليمية في مدرسة ذكور عزون عتمة- بيت أمين الثانوية، جنوب قلقيلية.

وأفاد مدير المدرسة علاء مراعبة ، أن مستوطني "شعاري تكفا" الجاثمة على أراضي قرية عزون عتمة، يتعمدون ومنذ ثلاثة أيام، ومع بدء الدوام المدرسي تشغيل أغانٍ باللغة العبرية بصوت مرتفع ومزعج، ولفترات طويلة متباعدة تمتد إلى ساعات، الأمر الذي يتسبب بإزعاج الهيئة التدريسية من معلمين وطلبة.

وأضاف، أن المستوطنة تقع خلف المدرسة مباشرة، والمستوطنون يدركون تماما أن هذه منظومة تعليمية، ولكنهم يتعمدون بهذا التصرف استفزاز الطلبة، وعددهم 280 طالبا وطالبة.

وأكد أن هذا الأمر لن يثنيهم عن مواصلة تأدية عملهم، وهي فرصة لإيصال رسالة إلى المحتل بأنه مهما قام بإجراءات لتضييق الخناق عليهم، فسيبقَون ثابتين على أرضهم.

#قلقيلية #مستوطنون #المسيرة التعليمية

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