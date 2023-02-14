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"الخارجية" تطالب بترجمة المواقف الدولية إلى خطوات عملية لوقف تنفيذ قرارات "الكابينت"

الثلاثاء 14 فبراير 2023 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية" تطالب بترجمة المواقف الدولية إلى خطوات عملية لوقف تنفيذ قرارات "الكابينت"



رام الله / سما /

رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين بردود الفعل العربية والإسلامية والإقليمية والدولية تجاه قرارات الكابينت الإسرائيلي، خاصة ردود الفعل على تعميق الاستيطان وشرعنة 9 بؤر استيطانية جديدة.

ورأت الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن ردود الفعل الدولية لا ترقى لمستوى هذه الجريمة وتداعياتها الخطيرة والحقيقية على فرصة إحياء عملية السلام لتطبيق مبدأ حل الدولتين.

وأكدت أن قرارات الكابينت الإسرائيلي تستدعي ردود فعل دولية اقوى تخرج عن سقف ردود الفعل المألوفة والاعتيادية التي باتت تتعايش معها دولة الاحتلال كما قال عنها المتحدث الإسرائيلي إنهم معتادون عليها ولا تؤثر على علاقات إسرائيل بالولايات المتحدة.

وطالبت الوزارة بترجمة المواقف وردود الفعل الدولية والأميركية إلى إجراءات وخطوات عملية ضاغطة على الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها وتضمن وقف تنفيذها فوراً.

#الكابينت #وزارة الخارجية #المواقف الدولية

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