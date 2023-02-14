وزير الخارجية الإسرائيلي يصل تركيا وسيلتقي أردوغان وأوغلو

القدس المحتلة / سما /

وصل وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، صباح الثلاثاء، إلى تركيا، في زيارة وصفت بـ "التضامنية".

وبحسب موقع صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، فإن كوهين سيلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، كما انه سيزور مستشفى ميداني أنشأته "إسرائيل" في المنطقة المتضررة من الزلزال.

وقال كوهين لدى وصوله، "جئت إلى تركيا لأعبر عن تضامننا مع الشعب التركي، وأقدم التعازي للرئيس التركي ووزير الخارجية .. إسرائيل تقف إلى جانب تركيا في هذا الوقت العصيب وستواصل مساعدتها من خلال أنشطة قواتنا وتزويدها بالمعدات الإنسانية". وفق قوله.