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ليفربول يهزم إيفرتون في الديربي بقيادة صلاح

الثلاثاء 14 فبراير 2023 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليفربول يهزم إيفرتون في الديربي بقيادة صلاح



وكالات / سما /

تمكن فريق ليفربول من حسم ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون بالفوز بنتيجة 2-0 وذلك في إطار مُنافسات الدوري الإنجليزي.

وجاء الهدف الأول في المُباراة التي استضافها ملعب أنفيلد رود عن طريق النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 36.

وبدأت هجمة الهدف بفرصةٍ خطيرة للتوفيز أمام مرمى الريدز، لينجح نجوم ليفربول في لعب هجمة مُرتدة مثالية بدأت بتبادل للكرة بين صلاح وداروين نونيز.

وانطلق نونيز بسرعته مُخترقاً دفاعات إيفرتون بصورةٍ مُبهرة، قبل أن يُرسل الكرة على طبقٍ من ذهب لصلاح الذي غالط بيكفورد بمهارةٍ كبيرة.

وشهدت المُباراة أول أهداف النجم الهولندي كودي جاكبو مع الريدز بعد أن سجل الهدف الثاني في الدقيقة 49 بعد استغلاله لتمريرة عرضية أرضية من زميله ترينت ألكسندر أرنولد.

وفشل لاعبو ليفربول في إضافة الهدف الثالث رغم اقتراب محمد صلاح أكثر من مرة، فيما افتقدت هجمات إيفرتون للإتقان اللازم لمُغالطة أليسون.

وارتفع رصيد ليفربول بعد الفوز في مُباراة اليوم للنقطة رقم 32 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما يحتل إيفرتون المركز الثامن عشر برصيد 18 نقطة.

#محمد صلاح #ليفربول #إيفرتون #الديربي #الدوري الإنجليزي

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