مبابي على رأس قائمة باريس المستدعاة لمباراة بايرن ميونخ المرتقبة

تواجد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في قائمة الفريق المستدعاة للقاء المرتقب أمام بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا.

وسيستضيف باريس سان جيرمان مساء اليوم الثلاثاء منافسه بايرن ميونخ في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعرض كيليان مبابي للإصابة في بداية شهر فبراير الجاري، وأكد النادي على غيابه لمدة ثلاثة أسابيع وبذلك يكون قد خرج من حسابات المدرب جالتيير بذهاب ثمن النهائي أمام بايرن ميونخ.

ولكن تفاجئ الجميع بتواجد اسم كيليان مبابي على رأس قائمة باريس سان جيرمان للقاء بايرن ميونخ المرتقب، وبذلك سيشارك النجم الفرنسي بنسبة كبيرة في المباراة المنتظرة.