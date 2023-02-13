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مدافع برشلونة يثني على فينيسيوس ويعلق على عودة ميسي

الثلاثاء 14 فبراير 2023 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مدافع برشلونة يثني على فينيسيوس ويعلق على عودة ميسي



وكالات / سما /

أثنى رونالد أراوخو، مدافع برشلونة، على جناح الغريم التقليدي، ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، في تصريحات صحفية، مساء أمس الإثنين، كما علق على إمكانية عودة ليونيل ميسي لأحضان البارسا من جديد.

وقال أراوخو في تصريحات، نشرتها يومية ماركا الإسبانية” فينيسيوس لاعب مذهل، أنا أحبه، من الصعب جداً الدفاع ضده، وأنا سعيد لأن الأمور سارت معنا بشكل جيد، سنعاني منه كثيراً في السنوات المقبلة”.

وعن إمكانية عودة ميسي بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، أفاد رونالد” كلنا نريده في فريقنا، إنه أفضل لاعب في العالم، وعودته للبارسا ستكون شيئاً مذهلاً، لا أعرف كيف سيحدث الأمر”.

وأضاف مدافع أوروجواي “لا أعرف كيف ستتم عودة ميسي، ولكني سأحب رؤيته من جديد في برشلونة، إنه مذهل كلاعب وشخص، وقادر دوماً على صناعة الفارق، لقد تعلمت الكثير منه بالفعل”.

وبخصوص الفوز بالكلاسيكو في السوبر الإسباني، قال” منحنا الانتصار الكثير من الثقة، وفزنا بلقب، لعبنا ضد ريال مدريد، خصمنا، ونجحنا في الفوز بلقب من أجل اللاعبين الشباب”.

واستمر اللاعب في حديثه” أشعر بسعادة بعد الفوز على فياريال، قادمون من فترة صعبة ولكننا على ما يرام في جميع الأصعدة، وأعتقد أني في أفضل وقت بمسيرتي الكروية، نحن نعمل بشكل جيد للغاية مع المدرب، والنتائج ظاهرة للجميع”.

#برشلونة #فينيسيوس #ميسي #فينيسيوس جونيور

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