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صور : اكتشاف تابوت رصاصي بالمقبرة الرومانية شمال قطاع غزة

الثلاثاء 14 فبراير 2023 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صور : اكتشاف تابوت رصاصي بالمقبرة الرومانية شمال قطاع غزة



غزة/ سما /

أعلنت وزارة السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، عن اكتشاف تابوت رصاصي أثناء أعمال التنقيب المنظمة والحفرية الأثرية في المقبرة الرومانية بمنطقة شمال قطاع غزة.

وكشفت الوزارة في تصريح صحفي، أن التابوت الرصاصي يعتقد أنه يعود لأحد كبار الشخصيات في العصر الروماني في القرن الأول الميلادي.

وأشارت الوزارة، إلى أن المقبرة الرومانية يعود تاريخها من القرن الأول وحتى الثالث الميلادي والتي خصصها الرومان لدفن موتاهم خارج أسوار المدينة حسب معتقداتهم، وكانت طريقاً تجارياً برياً يربط مدينة الأنثيدون التاريخية بمدينة عسقلان.

وأوضحت الوزارة أن أعمال التنقيب الجارية في الوقت الحالي كشفت عن 70 قبراً فردياً وجماعياً كانت قد شيدت بحجارة مهندمة وبأشكال جمالونية والتي كشفت عن أسرار الأنثوبولوجيا والمعتقدات الرومانية في طريقة الدفن والعلاقات التجارية التي امتازت بها فلسطين مع شمال أفريقيا في العصر الروماني.

وبينت الوزارة أن التابوت تم وضعه في صندوق خشبي وتأمينه في المخزن الوطني للحفاظ عليه ودراسته دراسة تفصيلية مع خبراء وعلماء آثار دوليين في الفترة المقبلة.

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