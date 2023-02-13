رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية يلتقي رئيس دائرة شؤون اللاجئين

رام الله/ سما/

التقى رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية المستشار إياد تيم ظهر امس الاثنين في مكتبه بمدينة رام الله عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي لمناقشة الترتيبات اللازمة لإجراء الرقابة على اعمال دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية للمخيمات الفلسطينية والمكتب التنفيذي داخل الوطن، وذلك بناءً على تعليمات السيد الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين/ رئيس منظمة التحرير الفلسطينية بإجراء التدقيق تعزيزاً لمبدأ النزاهة والشفافية والحفاظ على المال العام، وتأتي هذه التعليمات لتؤكد حرص سيادة الرئيس على بناء مؤسسات الدولة بشكل سليم ودعمه لديوان الرقابة وثقته العالية بأعماله والتي تهدف الى بناء مؤسسات وطنية ذات مهنيه عالية.

وقد ثمن رئيس الديوان مبادرة دائرة شؤون اللاجئين طلبها اجراء التدقيق على الدائرة واللجان الشعبية، كما تم بحث سبل التعاون بين الجانبين.

حضر اللقاء من طرف الديوان نائب رئيس الديوان الأستاذة امل فرج ومدير عام الديوان الأستاذ جفال جفال ومن جانب دائرة شؤون اللاجئين السيد هاني الرشدي مستشار رئيس الدائرة والسيد محمد عليان مدير عام المخيمات والسيد علي صوافطة مدير عام الدائرة المالية والسيد شوكت اغريب مدير عام الموارد البشرية.