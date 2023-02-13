أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

رام الله / سما /

فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

"يديعوت أحرونوت":

- الديمقراطية: مظاهرة ضخمة في القدس شارك فيها أكثر من 100 ألف شخص، ومظاهرات أخرى في حيفا وتل أبيب ومدن أخرى

- رئيس بلدية تل أبيب رون خولداي يثير عاصفة "العودة للديمقراطية بعد الديكتاتورية فقط بسفك الدماء، وما حدث في ألمانيا النازية ودفع اليهود الثمن"

- اقتراح الرئيس الإسرائيلي لحل وسط لم يقنع أحدا ووزير القضاء يصر على موقفه بإقرار القوانين ورؤساء المعارضة يشترطون تجميد القوانين شرطا للمفاوضات

- المستشارة القانونية للحكومة تمنع نتنياهو حتى من التحدث عن اقتراح الرئيس الإسرائيلي لحل وسط بسبب ملفاته بالمحكمة

- معركة بلجنة الدستور والقانون وإخراج أعضاء المعارضة بالقوة من الجلسة

- الوزير في وزارة القضاء دافيد امسلم: سنقر الانقلاب على الجهاز القضائي ومن سيخرق القانون سندخله السجن

- قضية فساد في وزارة الأمن لها علاقة بعائلات الإجرام واعتقال عشرات المقاولين والموظفين في الوزارة

- مقتل جندي بحرس الحدود على حاجز شعفاط

"معاريف":

- مقتل جندي بحرس الحدود في شعفاط وعملية طعن في البلدة القديمة ومنفذا العمليتين يبلغان من العمر 13 عاما

- اعتقال منفذ عملية مقتل جندي قبل عدة شهور في نابلس

- أكثر من 100 ألف متظاهر في القدس

- نتنياهو يهاجم من يدعو إلى سفك الدماء ويتهمه بالخيانة

- رئيس بلدية تل أبيب: مسؤولية سفك الدماء تقع على عاتق من يريد تحويل إسرائيل إلى دكتاتورية

"هآرتس":

- المحلل السياسي يوسي فرتر: الشريط الذي بثه نتنياهو ردا على المظاهرة يشير إلى أنه يعاني من الرعب والضغط وكلامه عبارة عن كذب وتلاعب بالكلمات

- وزير الخارجية الأميركية يندد بشرعنة البؤر الاستيطانية ويدّعي أنه يعارضها لأنها ترفع حدة التوتر في المنطقة

- مصدر سياسي إسرائيلي: الموقف الأميركي متوقع لكن علاقتنا بواشنطن متينة

- مستوطن قتل مثقال ريان، لكن الشرطة لم تحقق مع أحد من شهود العيان الذين يستطيعون التعرف على القاتل

- سجن جندي عشرة أيام بعد اعتدائه على ناشط حقوق الإنسان في الخليل كان برفقة صحفيين أميركيين