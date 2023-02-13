أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الثلاثاء.
"يديعوت أحرونوت":
- الديمقراطية: مظاهرة ضخمة في القدس شارك فيها أكثر من 100 ألف شخص، ومظاهرات أخرى في حيفا وتل أبيب ومدن أخرى
- رئيس بلدية تل أبيب رون خولداي يثير عاصفة "العودة للديمقراطية بعد الديكتاتورية فقط بسفك الدماء، وما حدث في ألمانيا النازية ودفع اليهود الثمن"
- اقتراح الرئيس الإسرائيلي لحل وسط لم يقنع أحدا ووزير القضاء يصر على موقفه بإقرار القوانين ورؤساء المعارضة يشترطون تجميد القوانين شرطا للمفاوضات
- المستشارة القانونية للحكومة تمنع نتنياهو حتى من التحدث عن اقتراح الرئيس الإسرائيلي لحل وسط بسبب ملفاته بالمحكمة
- معركة بلجنة الدستور والقانون وإخراج أعضاء المعارضة بالقوة من الجلسة
- الوزير في وزارة القضاء دافيد امسلم: سنقر الانقلاب على الجهاز القضائي ومن سيخرق القانون سندخله السجن
- قضية فساد في وزارة الأمن لها علاقة بعائلات الإجرام واعتقال عشرات المقاولين والموظفين في الوزارة
- مقتل جندي بحرس الحدود على حاجز شعفاط
"معاريف":
- مقتل جندي بحرس الحدود في شعفاط وعملية طعن في البلدة القديمة ومنفذا العمليتين يبلغان من العمر 13 عاما
- اعتقال منفذ عملية مقتل جندي قبل عدة شهور في نابلس
- أكثر من 100 ألف متظاهر في القدس
- نتنياهو يهاجم من يدعو إلى سفك الدماء ويتهمه بالخيانة
- رئيس بلدية تل أبيب: مسؤولية سفك الدماء تقع على عاتق من يريد تحويل إسرائيل إلى دكتاتورية
"هآرتس":
- المحلل السياسي يوسي فرتر: الشريط الذي بثه نتنياهو ردا على المظاهرة يشير إلى أنه يعاني من الرعب والضغط وكلامه عبارة عن كذب وتلاعب بالكلمات
- وزير الخارجية الأميركية يندد بشرعنة البؤر الاستيطانية ويدّعي أنه يعارضها لأنها ترفع حدة التوتر في المنطقة
- مصدر سياسي إسرائيلي: الموقف الأميركي متوقع لكن علاقتنا بواشنطن متينة
- مستوطن قتل مثقال ريان، لكن الشرطة لم تحقق مع أحد من شهود العيان الذين يستطيعون التعرف على القاتل
- سجن جندي عشرة أيام بعد اعتدائه على ناشط حقوق الإنسان في الخليل كان برفقة صحفيين أميركيين